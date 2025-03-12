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СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством жителей курского села

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В рамках дела о теракте расследуются обстоятельства убийства украинскими военнослужащими не менее четырех жителей села в Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

По версии ведомства, "не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию РФ, совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области".

Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня.

Она отметила, что следователи проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заявила представитель СКР.

Светлана Петренко СКР Курская область
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