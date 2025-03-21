СКР признал 43 тысячи жителей Курской области потерпевшими из-за вторжения ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Потерпевшими по делу о вторжении ВСУ в Курскую область признаны 43 тысячи жителей региона, сообщили в СКР.

Следователи продолжают работу с местными жителями.

По данным ведомства, "с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения, разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры". По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 уголовных дел.

По версии СК, "в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы России начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа", которым "заочно предъявлено обвинение и они объявлены в розыск".

Также "продолжается расследование уголовных дел в отношении наемников, участвовавших в нападении на Курскую область".

"Среди них есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран. В отношении ряда фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры", - заявили в СК.