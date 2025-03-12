Аэропорт Махачкалы задержал семь рейсов из-за непогоды

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Махачкалы семь рейсов задерживаются на прилет и вылет.

Судя по онлайн-табло, на вылет задерживаются пять рейсов - в Дубай (авиакомпания Flydubai), Москву (авиакомпании "Победа" и S7 Airlines) и Пермь (авиакомпания "Азимут").

На прилет задерживаются рейсы из Перми (авиакомпания "Азимут") и Сургута (авиакомпания "Победа").

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, в аэропорту Махачкалы возможны задержки рейсов. Все службы аэропорта работают в штатном режиме", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году возрос на 3,5% (до 2,899 млн человек) после увеличения на 11,6% в 2023 году (до 2,8 млн человек).