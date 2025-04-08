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Аэропорт Махачкалы задержал 11 рейсов из-за непогоды

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы задержал одиннадцать рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.

Судя по онлайн-табло, на вылет задерживаются пять рейсов. Так, вылет рейса в Дубай авиакомпании Flydubai запланированный на 03:20, теперь ожидается в 21:15. Отложены также два рейса в Москву: авиакомпании "ЮТэйр" - с 06:00 на 14:30, "Победы" - соответственно с 07:40 и на 13:20. Вылет в Бухару Red Wings теперь ожидается в 14:00 (был запланирован на 07:20), авиакомпании "Азимут" в Пермь - в 12:30 (08:40).

На прилет задерживаются шесть рейсов, в том числе из Москвы "ЮТэйр" (запланированное время прилета - 02:55, ожидаемое - 13:10), авиакомпаний "Аэрофлот" (соответственно 05:20 и 10:30) и "Победа" (09:30 и 12:50), а также рейсы Red Wings из Ташкента (04:50 и 13:00), "Победы" из Сургута (07:05 и 12:45) и "Азимута" из Перми (07:40 и 13:15).

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Махачкалы возможны задержки рейсов. Все службы аэропорта работают в штатном режиме", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году возрос на 3,5% (до 2,899 млн человек) после увеличения на 11,6% в 2023 году (до 2,8 млн человек). В аэропорту базируются авиакомпании Red Wings и Nordwind.

Махачкала Дагестан
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