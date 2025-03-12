Осужденные в 2024 году сшили для Минобороны обмундирование на 7,5 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В 2024 году в исправительных колониях осужденные изготовили для нужд Минобороны военное обмундирование и элементы экипировки почти на 7,5 млрд рублей, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на коллегии ведомства.

"В целях обеспечения потребностей военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса страны изготовлено вещевого имущества и элементов экипировки, металлоизделий более чем на 7 450 млн рублей", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, "непосредственно в войска переданы средства защиты, обмундирования, беспилотная техника, транспортные средства и комплектующие к ним, продукты питания и предметы первой необходимости на общую сумму 453 миллиона рублей".