Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вещевое имущество для российских военных с 1 января 2026 года будет производиться только на территории России, говорится в указе президента Владимира Путина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять меры, чтобы с 1 января 2026 года для нужд Вооруженных сил РФ поставлялось вещевое имущество, изготовленное российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории России. А с 2027 года такие вещи должны производиться только из российских тканей и трикотажных полотен.

Эти меры должны быть приняты "в целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".