Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вещевое имущество для российских военных с 1 января 2026 года будет производиться только на территории России, говорится в указе президента Владимира Путина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять меры, чтобы с 1 января 2026 года для нужд Вооруженных сил РФ поставлялось вещевое имущество, изготовленное российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории России. А с 2027 года такие вещи должны производиться только из российских тканей и трикотажных полотен.

Эти меры должны быть приняты "в целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".

Минобороны Минпромторг Владимир Путин
