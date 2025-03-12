МЧС сообщило о раннем начале пожароопасного сезона

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - МЧС сообщило о раннем начале в 2025 году пожароопасного сезона, который открылся уже в пяти регионах.

"По информации Рослесхоза, всего с начала года зарегистрировано 70 лесных пожаров. Среди основных причин – человеческий фактор и переходы с земель различных категорий", - сообщила пресс-служба ведомства.

12 марта глава министерства Александр Куренков провел заседание правкомиссии о готовности сил и средств к защите населенных пунктов от природных пожаров и безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков.

Министр призвал высшие исполнительные органы регионов оперативно принимать решения о направлении дополнительных сил и средств для тушения природных пожаров, а также усилить контроль за нарушителями при введении особого противопожарного режима.

"Вопросы готовности к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду 2025 года находятся на особом контроле. На следующей неделе, 18-19 марта, пройдут командно-штабные учения. Все проблемные вопросы, связанные с обеспечением безопасного прохождения весеннего половодья и защиты населенных пунктов от природных пожаров, должны быть решены заблаговременно", - заявил он.

В настоящее время запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек европейской части страны меньше среднемноголетних значений. Однако в речных бассейнах азиатской части страны запасы воды в снеге близки или превышают среднемноголетние величины.

Куренков также поручил "обеспечить мониторинг и контроль за соблюдением собственниками и организациями, эксплуатирующими гидротехнические сооружения, установленных спецрежимов пропуска половодья".