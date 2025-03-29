В России с 1 апреля на 4,5% проиндексируют размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России размеры единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременных пособий с 1 апреля проиндексируют на 4,5%, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

"Ведомством проведена работа по поручению президента РФ. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим, начиная с 1 апреля текущего года", - приводит слова Куренкова телеграм-канал МЧС РФ в субботу.

В телеграм-канале сообщается, что правительство РФ приняло подготовленные МЧС проекты соответствующих постановлений.

По информации ведомства, с 1 апреля единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 78 375 рублей; при полной утрате - 156 750 рублей; выплаты родственникам погибших - 1 567 500 рублей; за вред здоровью - от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от тяжести.