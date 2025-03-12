Рособрнадзор не планирует увеличивать время для сдачи ЕГЭ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор считает, что увеличение времени на сдачу Единого госэкзамена не повлияет на успешность сдачи экзаменов; жалоб на недостаточное количество часов в ведомство не поступало.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева в своем обращении попросили главу Рособрнадзора Анзора Музаева увеличить время для сдачи ЕГЭ. Они предложили поднять до 4,5 - 5 часов время для экзаменов со сложными расчетами - математике профильного уровня и физике.

"Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов. Жалобы на нехватку времени для проведения расчетов на экзаменах от участников ГИА в Рособрнадзор не поступали",- сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора в среду.

Анализ профессионально-экспертного сообщества и разработчиков контрольных измерительных материалов, а также результаты ЕГЭ участников разного уровня подготовки на протяжении многих лет доказывают, что времени, отведенного на выполнение заданий по учебным предметам, вполне достаточно для успешной сдачи экзамена, подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день в Рособрнадзор обращения от указанных депутатов Госдумы не поступали, сообщили там.

