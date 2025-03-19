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В школах Москвы начались повторные тренировочные работы в формате ЕГЭ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Департамент образования и науки Москвы сообщил о начале в школах повторных тренировочных работ в формате единого государственного экзамена, всего ЕГЭ в этом году сдадут более 71 тысячи одиннадцатиклассников.

"В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают программу по основным предметам, а во втором - переходят к практикумам, которые занимают не менее 40% учебного времени. Тренировочные работы в формате ЕГЭ проводятся по тем предметам, которые ученики выбирают для сдачи. В течение года столичные школьники могут написать такие работы дважды, сейчас ребята финально проверят свои знания перед экзаменами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

Одиннадцатиклассники напишут тренировочные работы по 11 дисциплинам, они проверят свои знания как по обязательным предметам - русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), так и по дисциплинам по выбору - физике, английскому языку, биологии, истории, химии, литературе, географии, информатике и обществознанию. Завершатся работы 19 апреля.

Кроме того, для выпускников, претендующих на высокие экзаменационные баллы по математике профильного уровня, физике, биологии, литературе и обществознанию, предложены онлайн-курсы Центра педагогического мастерства от педагогов, которые подготовили победителей всероссийских и международных олимпиад, отметили в пресс-службе.

Досрочный период сдачи экзаменов пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной - с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Математику профильного уровня планируют сдавать свыше 38 тысяч детей, обществознание - более 25 тысяч. ЕГЭ по информатике выбрали 18 тысяч выпускников, по английскому языку - 15 тысяч. Впервые за несколько лет в топ-5 популярных предметов вошла физика - на экзамен зарегистрировались более 10 тысяч школьников.

В 2024 году Москва стала единственным регионом, где школьник набрал 400 баллов по четырем предметам. Еще 1 860 человек получили максимальный балл по одному предмету, 178 - по двум, а 17 выпускников - по трем дисциплинам.

Тренировочные работы в формате ЕГЭ проходят в школах Москвы с 2022 года.

Москва ЕГЭ Департамент образования
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