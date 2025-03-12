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Условием для субсидий на сети НПЦ беспилотников станет продукция двойного назначения

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Субсидии на создание сети научно-производственных центров беспилотных авиационных систем (БАС) планируют предоставлять при условии производства продукции гражданского и военного назначения. Об этом сообщила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя.

"В настоящий момент в проработке вопрос внесения изменений в правила предоставления субсидий для создания сети НПЦ. У нас там будет основной критерий – это сценарность применения. Беспилотники двойного назначения, которые работают не только на гражданский сектор, – это будет обязательным условием", - сказала Половченя в ходе панельной дискуссии по теме отрасли БАС в Совете Федерации в среду.

Она уточнила, что новые правила коснутся тех, "кто будет участвовать в отборе на 2026 год".

По ее словам, наличие статуса НПЦ также будет являться обязательным условием. "И территориальный признак – это наличие НПЦ в федеральном округе РФ", - добавила она.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил в рамках формирования национального проекта создать в стране сеть работающих по принципу "одного окна" центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем.

Минпромторг
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