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В России выпуск беспилотных систем превысил план в три раза

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России выпуск беспилотных систем в три раза превысил запланированные объемы, заявил на стратегической сессии "Иннопром-2025" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Практически все приоритетные направления развития промышленности были включены в состав новых национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них - это беспилотные авиационные системы - показывает свою высокую эффективность. Выпуск такой техники уже в три раза превысил запланированные объемы. И в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские", - сказал он.

Мишустин отметил, что множество образцов техники представлено на выставке "Иннопрома".

"В частности, тяжелый беспилотник-амфибия. Его планируется использовать для доставки грузов в самые труднодоступные районы. Мы только что ознакомились с аппаратом вертолетного типа, который первым в нашей стране получил официальный допуск к эксплуатации. Нужно стараться не снижать заданную планку, ставить более амбициозные задачи", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Иннопром
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