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Хинштейн сообщил, что 68 человек эвакуированы с территории Суджи

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об эвакуации 68 человек из приграничного города Суджа.

"68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи. На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что людей осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась.

"На местах прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности, полиции. Они оперативно отрабатывают все поступающие вопросы от наших жителей", - добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Суджа Курская область
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