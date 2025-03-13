Хинштейн сообщил об эвакуации из Суджанского района более 140 человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с освобожденных территорий приграничного Суджанского района Курской области к настоящему времени вывезено более 140 человек.

"По состоянию на 13 часов, по данным МЧС, вывезено более 140 человек, часть из них сразу забрали родственники, остальные доставлены в ПВР. Те, кого мы размещаем в ПВР, обеспечены спальными местами, едой, им сразу же выдали гуманитарные наборы. Идет процесс восстановления документов для тех, у кого они были утеряны", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в пунктах временного размещения сотрудники МФЦ принимают необходимые заявления о положенных жителям приграничья выплатам.

Ранее сообщалось, что с 12 марта по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей.

Минобороны 13 марта заявило, что Суджа освобождена.