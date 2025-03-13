Поиск

Хинштейн сообщил об эвакуации из Суджанского района более 140 человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с освобожденных территорий приграничного Суджанского района Курской области к настоящему времени вывезено более 140 человек.

"По состоянию на 13 часов, по данным МЧС, вывезено более 140 человек, часть из них сразу забрали родственники, остальные доставлены в ПВР. Те, кого мы размещаем в ПВР, обеспечены спальными местами, едой, им сразу же выдали гуманитарные наборы. Идет процесс восстановления документов для тех, у кого они были утеряны", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в пунктах временного размещения сотрудники МФЦ принимают необходимые заявления о положенных жителям приграничья выплатам.

Ранее сообщалось, что с 12 марта по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей.

Минобороны 13 марта заявило, что Суджа освобождена.

Александр Хинштейн МФЦ МЧС Минобороны Суджа Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 13,5% миноритариев СМЗ заключили соглашение о выплатах за отчуждение акций

Глава набсовета "Мосбиржи" Швецов отметил новый вид рисков на рынке заимствований

В Кремле заявили о нежелании временного перемирия с Украиной

Комитет Совфеда нашел антиконституционные положения в законопроекте об усыплении животных

Комитет Совфеда нашел антиконституционные положения в законопроекте об усыплении животных

Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС против России

Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС против России

ЦБ не одобряет запуск связанных с криптовалютами инструментов до их выхода из "серой зоны"

Военная операция на Украине

Российские военные освободили Суджу Курской области от ВСУ

В Кремле заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

В Кремле заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу

ФСБ пресекла отправку посылок с бомбами военным и чиновникам

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6009 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });