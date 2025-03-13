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Путин проведет переговоры с Лукашенко

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд совместных документов.

Это будет первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост главы белорусского государства.

Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко РФ
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