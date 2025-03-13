Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в четверг днем в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко находится в Москве с официальным визитом, это его первая зарубежная поездка после переизбрания на президентский пост в январе текущего года. В Кремле отметили, что этот факт свидетельствует об особом характере отношений между нашими странами.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят, в частности, реализацию договоренностей по углублению интеграции и укреплению общего оборонного пространства Союзного государства, говорится в материалах к российско-белорусским переговорам на высшем уровне.

Президенты также обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

По итогам переговоров запланировано подписание двумя президентами ряда важных межгосударственных документов, состоится также подписание межправительственных и межведомственных документов, отмечается в материалах.