Здание промышленного объекта загорелось в Калужской области после падения БПЛА

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании здания промышленного предприятия в результате отражения атаки БПЛА, один человек пострадал, пожар ликвидирован.

"В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести", - написал он в своем телеграм-канале утром в четверг.

Кроме того, в результате падения дрона была повреждена вышка связи и линия электроснабжения с Хвастовичском районе, добавил губернатор.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 25 украинских беспилотников над Калужской областью.