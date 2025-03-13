77 украинских БПЛА уничтожены за ночь над шестью регионами России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В ночь на четверг российские военные уничтожили 77 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

"C 20.:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов: 30 БпЛА - над территорией Брянской области, 25 БпЛА - над территорией Калужской области, шесть БпЛА над территорией Курской области, шесть БпЛА - над территорией Воронежской области, пять БпЛА - над территорией Ростовской области, пять БпЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В Ростовской области из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории промобъекта в хуторе Калининский Шолоховского района. К утру он был ликвидирован.