Володин сообщил о новых инициативах по контролю за деятельностью иноагентов

Иноагентами будут признавать за помощь в исполнении решений МУС

Вячеслав Володин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о трех подготовленных законопроектах, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов.

"Предлагается ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия", - написал Володин в четверг в своем телеграм-канале.

Также один из проектов законов предлагает установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискацией имущества за совершение из корыстных побуждений или по найму следующих преступлений: дискредитация Вооруженных Сил РФ; призывы к санкциям против РФ.

Председатель Госдумы сообщил, что "предлагается признавать иноагентами лиц, которые: оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, как, например, Международный уголовный суд, и которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране".

По словам Володина, для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России из-за рубежа предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений, в числе которых: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков о Вооруженных Силах Российской Федерации и их дискредитация; уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма.

"Принятие законопроектов позволит защитить нашу страну и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств. Пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России", - считает председатель Госдумы.

По его мнению, "те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами".