В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

Внесли его 398 депутатов

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 870801-8 о расширении правового регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов. Документ внесли 398 депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 4 закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" 255-ФЗ, согласно которым предусматривается возможность признания иностранными агентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Наряду с этим законопроектом восполняется законодательный пробел и устанавливается возможность признания иностранным агентом лиц, вовлекающих других лиц в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности российского государства.

Инициатива направлена на совершенствование механизма правового регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов, говорится в пояснительной записке.