Аэропорт Волгограда возобновил работу после ограничений

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда возобновил работу после ограничений, введенных для безопасности полетов с 8:00 по московскому времени, сообщила Росавиация.

"В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 09:03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны семь рейсов: три рейса Волгоград-Москва, два - в Санкт-Петербург, один в Казань и один в Дубай. Задержка составляет до 16 часов.

Ранее ограничения в аэропорту Волгограда уже вводились в ночь на четверг, позже они были сняты.