Аэропорт Волгограда вновь временно приостановил работу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда временно не принимает гражданские самолеты, сообщила в четверг Росавиация.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак)", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны семь рейсов: три рейса Волгоград-Москва, два – в Санкт-Петербург, один в Казань и один в Дубай. Задержка составляет до 16 часов.

Росавиация ранее ввела ограничения на работу аэропорта Саратова.

Ранее ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова уже вводились в ночь на четверг, позже они были сняты.