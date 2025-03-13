Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вводившиеся утром ограничения на работу аэропортов Саратова и Пензы сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

"В аэропортах Саратов ("Гагарин") и Пенза в 11:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По его словам, один из самолетов, совершавших рейс в Саратов, ушел на запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Саратова и Пензы в четверг вводились ограничения.