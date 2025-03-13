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Ограничения вновь введены в аэропорту Саратова

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 мск введены на работу аэропорта Саратов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничения в аэропорту Саратова уже вводились в ночь на четверг, позже они были сняты.

Саратов Росавиация
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