Российские военные освободили Суджу Курской области от ВСУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России освободили в Курской области ещё три населенных пункта, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", - сказано в сообщении.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина, что за пять дней от подразделений вооруженных сил Украины освобождены 24 населенных пункта Курской области.

Суджа - город и административный центр в Курской области.