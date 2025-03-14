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Саратовский аэропорт возобновил работу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в пятницу представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 01:00 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). (...) В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал он в своем телеграм-канале.

Приостановка работы аэропорта продлилась два с половиной часа.

Ранее глава региона Роман Бусаргин сообщил об уничтоженных над регионом беспилотниках.

Роман Бусаргин Саратов
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