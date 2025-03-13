Аэропорт Саратова приостановил работу в третий раз за сутки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Введены ограничения на работу аэропорта Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в четверг.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 22:30 мск введены на работу аэропорта Саратов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кореняко отметил, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее ограничения в саратовском аэропорту вводились в ночь на четверг и утром. Утром в четверг также беспилотники атаковали Петровский район области. В ночь на пятницу глава региона Роман Бусаргин объявил угрозу атаки БПЛА.