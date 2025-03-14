Минобороны РФ сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в Курской области освободили населенный пункт Гончаровка, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Накануне ведомство сообщило, что войска группировки "Север" освободили в Курской области Суджу, а также населённые пункты Меловой и Подол.

12 марта начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина, что за пять дней от подразделений ВСУ освобождены 24 населённых пункта Курской области.

"В результате только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. И площадь клинений уменьшилась более чем в два с половиной раза", - сказал Герасимов.