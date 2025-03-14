Поиск

Минобороны РФ сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в Курской области освободили населенный пункт Гончаровка, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Накануне ведомство сообщило, что войска группировки "Север" освободили в Курской области Суджу, а также населённые пункты Меловой и Подол.

12 марта начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина, что за пять дней от подразделений ВСУ освобождены 24 населённых пункта Курской области.

"В результате только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. И площадь клинений уменьшилась более чем в два с половиной раза", - сказал Герасимов.

Минобороны РФ Гончаровка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поздно вечером в четверг принял Стива Уиткоффа

Разлив мазута в Керченском проливе

Роструд получил жалобы работников владельца одного из затонувших танкеров

Роструд получил жалобы работников владельца одного из затонувших танкеров

Банк России понизил прогноз по потребкредитованию на 2025 год

Банк России понизил прогноз по потребкредитованию на 2025 год

В МВД РФ поддержали легализацию регистрации в апартаментах

Четыре летевших на Москву беспилотника уничтожено средствами ПВО

Нефтебаза загорелась в Туапсе

Что произошло за день: четверг, 13 марта

Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"

Трамп назвал заявления Путина по Украине "многообещающими, но неполными"

Трамп заявил об участии в обсуждении деталей соглашения по Украине

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе365 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6010 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });