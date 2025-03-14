МИД РФ заявил об обеспокоенности растущей милитаризацией архипелага Шпицберген

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Москва выразила обеспокоенность послу Норвегии в Москве Роберту Квиле в связи с деятельностью Осло по милитаризации Шпицбергена, сообщили в МИД РФ.

"14 марта в ходе рабочей встречи в МИД России с Послом Королевства Норвегия Р.Квиле российская сторона выразила обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что "вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, Шпицберген все в большей степени вовлекается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО".

"В частности, на архипелаге функционируют объекты двойного назначения, позволяющие наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран", - добавили на Смоленской площади.

В МИД сообщили, что норвежскую сторону призвали отказаться от любой активности, подрывающей международно-правовые основы режима архипелага, "способствующей привнесению на территорию Шпицбергена и в прилегающие морские пространства конфликтного потенциала, ведущей к нагнетанию напряженности в регионе".