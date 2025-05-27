МИД заявил, что РФ учитывает в военно-политическом планировании шаги Норвегии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Москва учитывает в военно-политическом планировании все шаги Осло, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на ряд сообщений, которые свидетельствуют об усилении Норвегией военных приготовлений на севере. В том числе вблизи российской границы. Милитаристские шаги Осло касаются не только материковой части Норвегии, но и территории архипелага Шпицберген. Напомню, он имеет особый международно-правовой статус", - сказала она на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила о недавнем заявлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, в котором он объявил "о некоей корректировке военной деятельности союзниками на севере в сторону ее активизации".

"Мы расцениваем слова главы норвежского кабинета как очередную меру, направленную на размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны", - подчеркнула Захарова.

"Ни о какой самостоятельности при принятии решений в данной сфере речь не идет, поскольку вся внешняя оборонная политика Норвегии нацелена на выполнение задач НАТО. (...) Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, без сомнений учитываются в нашем военно-политическом планировании и, конечно, будут иметь негативные последствия для норвежско-российских отношений", - добавила она.

По словам Захаровой, приходится "констатировать, что Норвегия нацелена на втягивание в орбиту политического планирования НАТО архипелага Шпицберген".