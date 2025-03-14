Военные заявили об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю освободили от ВСУ 28 населенных пунктов в Курской области, взято под контроль село Новенькое в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий освобождены 29 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка, а также Новенькое Сумской области", - говорится в сообщении.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что на харьковском направлении нанесены удары по подразделениям двух мотопехотных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

По данным Минобороны РФ, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 2315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин, 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами.