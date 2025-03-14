В курском приграничье запретили посещать некоторые населенные пункты

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Курской области ввели ограничение на посещение гражданами ряда населенных пунктов в приграничных районах, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы", - говорится в сообщении.

Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами: "Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить".

Под запрет попали некоторые населенные пункты Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Суджанского и Льговского районов.

"В случае нарушения гражданами запрета при получении вреда здоровью или в случае гибели меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут. За нарушение запрета также предусмотрена административная ответственность", - предупредили в правительстве.