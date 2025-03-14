В России ужесточили регистрацию недвижимости в новых регионах для иностранцев

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Гражданам недружественных стран запретили регистрировать недвижимость в новых российских регионах без спецразрешения, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Указ опубликован.

"До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление", - говорится в документе.

Под исключение попадают иностранцы, проходящих военную службу по контракту в ВС России или воинских формированиях, уволенные с такой службы, а также их супруги, родители и дети.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Документ вносит изменения в президентский указ от 24 декабря 2024 года "Об особенностях осуществления государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, и прав таких юридических лиц на недвижимое имущество".