Гражданские госслужащие в новых регионах будут получать еще по 30 тысяч рублей в месяц

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в 30 тысяч рублей гражданским госслужащим территориальных подразделений федеральных государственных органов на новых территориях в период проведения СВО.

"Установить, что в период проведения специальной военной операции федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов (органов) федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Положения указа не распространяются на госслужащих, уже получающих выплаты в соответствии с указом президента от 17 октября 2022 года №752 или с иными актами главы государства.