Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопрос о восстановлении отношений с США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом делает все для того, чтобы начать восстанавливать российско-американские отношения, процесс этот - сложный, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В повестке дня у нас сегодня плановый вопрос о восстановлении российско-американских отношений", - сказал Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

"Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный", - подчеркнул глава государства.