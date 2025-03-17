Песков отметил, что РФ и США идут по пути восстановления диалога

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков журналистам в понедельник, комментируя ход российско-американских переговоров по закрытым каналам.

"Это очень важный шаг, который задает тон всему остальному движению", - отметил он.