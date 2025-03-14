Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по музею в Судже и гибели его сотрудницы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара, нанесенного ВСУ по музею в Судже, погибла сотрудница музея.

"По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея (...) По предварительной информации, погибла сотрудница музея (...) Еще двое сотрудников ранены", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу, добавив, что здание музея уничтожено.

По словам Хинштейна, пострадавшие доставляются в медицинское учреждение. Музей являлся памятником архитектуры конца XIX века (дом Чупилова).