Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 275 человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей, за сегодняшний день - 34 человека из приграничья, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, 174 жителя сейчас размещены в пунктах временного размещения, остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью, добавил врио губернатора.

Как отметил Хинштейн, "работа по эвакуации наших жителей продолжается".

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские военные за неделю освободили от ВСУ 28 населенных пунктов в Курской области. В субботу в ведомстве заявили, что армия РФ вернула под контроль еще два населенных пункта региона.