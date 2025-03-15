Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа в субботу по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 19:03 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:03 по Москве). Примерно через 10 минут после запуска корабль отделится от второй ступени ракеты и начнет автономный полет к МКС, стыковка с которой предполагается примерно через 14,5 часов.

В состав экипажа Crew-10, помимо Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова, который в настоящее время работает на МКС, должен будет вернуться на Землю через несколько дней после прибытия Crew-10 в зависимости погодных условий в районе приводнения их корабля у побережья Флориды.