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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа в воскресенье пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Стыковка Crew Dragon с МКС была совершена в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 07:04 по Москве).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был осуществлен пятницу с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. Они проведут на станции около шести месяцев.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова, который в настоящее время работает на МКС, должен будет вернуться на Землю через несколько дней после прибытия Crew-10 в зависимости от погодных условий в районе приводнения корабля у побережья Флориды.

Crew Dragon Falcon 9 NASA SpaceX
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