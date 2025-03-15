Столкновение поездов из-за схода одного из них произошло на Транссибе в Приамурье

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено на Транссибе в Амурской области из-за схода грузового поезда и последующего столкновения с встречным составом, сообщает РЖД.

"В 6:47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда.

С рельсов сошли 28 вагонов и два локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет.

Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены четыре восстановительных поезда.

В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщает о доследственной проверке по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).