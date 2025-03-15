Из-за инцидента на Транссибе произошла задержка пассажирских поездов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сход вагонов грузового поезда и столкновение с ними встречного состава на Транссибе в Амурской области стали причиной задержки двух пассажирских поездов дальнего следования - №9 Владивосток - Москва и №2 Москва - Владивосток, сообщает РЖД.

На станциях отправления будут задержаны поезда №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №391 Благовещенск - Чита, №82 Тында - Благовещенск.

"Для перевозки пассажиров по маршруту, предусмотренному расписанием поезда №9 Владивосток - Москва, от станции Сковородино будет отправлен подменный состав", - уточнили в РЖД.

Пассажиров поездов, задержка которых составит более четырех часов, обеспечат питанием.

Как сообщалось, в полдень по местному времени на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда, с которыми столкнулся встречный состав, следовавший по соседнему пути. По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда.

С рельсов сошли 28 вагонов и два локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура. К месту направлены четыре восстановительных поезда.

В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.