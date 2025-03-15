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Минобороны заявило об ударах по обеспечивающим работу ВПК Украины объектам энергетики

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства дронов, складам боеприпасов ВСУ и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Отмечается, что нанесены удары по личному составу и технике ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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