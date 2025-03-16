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Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие атаки украинских дронов на Губкинский округ пострадали два мирных жителя.

"Губкинский округ атакован вражеским беспилотником ВСУ. Ранены два мирных жителя", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона уточнил, что беспилотник атаковал частный дом в городе Губкин, пострадали женщина и ребенок.

"Бригада скорой доставила женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют 7-летнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног", - сообщил Гладков.

Глава региона написал, что вследствие атаки беспилотника загорелся дом. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией огня.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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