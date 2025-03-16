Поиск

31 беспилотник уничтожен за ночь над четырьмя российскими регионами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье уничтожили 31 вражеский дрон над Белгородской, Ростовской, Курской и Воронежской областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 16 БПЛА - над территорией Воронежской области, девять БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Вследствие атаки украинских дронов на Губкинский округ Белгородской области пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 15 марта

Главы РФ, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана условились встретиться в Москве 9 мая

Число эвакуированных из Суджи россиян превысило 300 человек

Число эвакуированных из Суджи россиян превысило 300 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 275 человек

Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

В Норильске более тысячи пассажиров ожидают вылета из-за задержек самолетов

Российские военные нейтрализовали за ночь 126 беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении за ночь более 35 дронов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6027 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов190 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });