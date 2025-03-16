31 беспилотник уничтожен за ночь над четырьмя российскими регионами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье уничтожили 31 вражеский дрон над Белгородской, Ростовской, Курской и Воронежской областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 16 БПЛА - над территорией Воронежской области, девять БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Вследствие атаки украинских дронов на Губкинский округ Белгородской области пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.