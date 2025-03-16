Шесть пассажирских поездов задерживаются в Приамурье из-за схода вагонов
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сход вагонов на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги стал причиной задержки шести пассажирских поездов, сообщает РЖД.
Задерживаются поезда №9 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №391 Благовещенск - Чита, №82 Тында - Благовещенск и №1 Владивосток - Москва.
Для перевозки пассажиров по маршруту, предусмотренному расписанием поезда №9 Владивосток - Москва, от станции Сковородино решено задействовать подменный состав.
Как сообщалось, в субботу днем на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда, с которыми столкнулся встречный состав. С рельсов сошли 28 вагонов и два локомотива, повреждено более 800 м Транссиба. К месту направлены четыре восстановительных поезда.
В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева.