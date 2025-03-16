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Движение поездов полностью возобновилось в Приамурье после схода вагонов

Движение поездов полностью возобновилось в Приамурье после схода вагонов
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов восстановлено на обоих путях перегона Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги, где ранее произошел сход грузовых вагонов, сообщает РЖД.

"16 марта в 07:52 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Чалганы - Ушумун", - говорится в сообщении.

Было восстановлено 600 м и 300 м двух путей, поврежденных при аварии. В работах приняли участие 400 железнодорожников, 4 восстановительных поезда со станций Сковородино, Магдагачи, Шимановская и Белогорск, а также 3 путевых машинных станции.

До этого было открыто движение по одному пути. Задержанные из-за инцидента пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. Всего было задержано 6 пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что накануне в полдень по местному времени на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги сошли с рельс вагоны грузового поезда, с которыми столкнулся встречный состав. Было повреждено более 800 м Транссиба.

Забайкальск Приамурье Транссиб РЖД
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