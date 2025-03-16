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Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 15 марта телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ в воскресенье.

Рубио проинформировал Лаврова о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря.

В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров "подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие", сообщает МИД.

"Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде", - отмечается в сообщении.

Лавров и Рубио условились оставаться в контакте.

Марко Рубио Сергей Лавров Йемен
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