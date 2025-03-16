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Глава Пентагона пообещал безжалостную операцию против хуситов

Глава Пентагона пообещал безжалостную операцию против хуситов
Пит Хегсет
Фото: Kayla Bartkowski/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские военные продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят, что перестанут атаковать корабли и беспилотники США, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

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"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной", - сказал он в эфире Fox News.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News заявил, что за последние полтора года хуситы "атаковали корабли ВМС США 174 раза".

Он отметил, что хуситы не должны контролировать, какие суда и где могут проходить. Рубио подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока хуситы не потеряют возможность для таких атак.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

Хроника 17 декабря 2023 года – 16 марта 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США Пит Хегсет Пентагон Марко Рубио
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