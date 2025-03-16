Глава Пентагона пообещал безжалостную операцию против хуситов
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские военные продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят, что перестанут атаковать корабли и беспилотники США, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.
"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной", - сказал он в эфире Fox News.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News заявил, что за последние полтора года хуситы "атаковали корабли ВМС США 174 раза".
Он отметил, что хуситы не должны контролировать, какие суда и где могут проходить. Рубио подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока хуситы не потеряют возможность для таких атак.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.