Глава Пентагона пообещал безжалостную операцию против хуситов

Пит Хегсет Фото: Kayla Bartkowski/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские военные продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят, что перестанут атаковать корабли и беспилотники США, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной", - сказал он в эфире Fox News.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News заявил, что за последние полтора года хуситы "атаковали корабли ВМС США 174 раза".

Он отметил, что хуситы не должны контролировать, какие суда и где могут проходить. Рубио подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока хуситы не потеряют возможность для таких атак.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.