ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 220 военных

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 220 человек, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Как говорится в сообщении, за сутки уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА ВСУ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронированных машин, 2 442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий ВСУ также потеряли 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.